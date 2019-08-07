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تجهيز 475 ساحة لصلاة عيد الأضحى في القليوبية

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:58 ص
تجهيز 475 ساحة لصلاة عيد الأضحى في القليوبية
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محمد نبيل
 
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أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية، عن تجهيز 475 ساحة  لصلاة عيد الأضحى على مستوى قرى ومدن المحافظة وتكليف نخبة من أفضل الدعاة الأكفاء لإلقاء خطبة العيد وجرى الانتهاء من إعداد الكشوف بالخاصة بأسماء الأئمة والخطباء حيث تم تخصيص 950 إماما وخطيبا لأداء شعائر صلاة العيد.

وقال الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، إن المديرية وضعت خطيب أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة  تحسبا للظروف لافتا إلى  التنسيق مع مديرية الأمن  وإخطارها بالساحات القانونية  لتأمينها  حرصا على سلامة المصلين.

وأكد " أبو السعود " فى تصريحات صحفية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمن سيحاول إلقاء خطبة العيد بالقوة أو من لا يحمل تصريح من وزارة الأوقاف وسيتم إحالة الإمام الذي سيسمح بذلك للشئون القانونية.

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