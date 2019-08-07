"الأرصاد": طقس اليوم حار رطب.. والعظمى 36 بالقاهرة (فيديو)

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرار في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع، وهناك استقرار في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة على القاهرة 36 درجة، موضحًا أن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة مما يؤدي لظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر على أغلب الطرق خاصة القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.





وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا على كافة الأنحاء.



