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كارول سماحة تلتقي بالجمهور التونسي 9 أغسطس الجاري

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:53 ص
كارول سماحة تلتقي بالجمهور التونسي 9 أغسطس الجاري
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الفجر الفني
 
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تستعد النجمة اللبنانية كارول سماحة، لاحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات "مهرجان قرطاج الدولي" في تونس يوم الجمعه 9 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن تطير كارول، إلى تونس خلال الساعات المقبلة لاجراء بروفات أخيرة قبل حفلها المنتظر.

وفي سياق متصل طرحت كارول، أغنية جديدة بعنوان "انشالله"  من كلمات تامر حسين، ألحان اسلام زكي وتوزيع عادل حقي، ومن المقرر أن تصورها على طريقة الفيديو كليب.



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