برشلونة لا يخسر من إصابة ليونيل ميسي

يعد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني لإدارة النادي برئاسة بارتوميو، قوة اقتصادية كبيرة تضخ للنادي أموالاً لا حصر لها، بسبب نجومية اللاعب العالية، وحب الجماهير له في جميع أنحاء العالم.









إصابة الساحر ميسي بشد على مستوى القدم اليمنى، جعله يغيب مجبراً عن قائمة الفريق المتجهة للولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال استعدادات برشلونة للموسم الجديد









وفور معرفة الصحف العالمية بالإصابة التي تعرض لها ليو، تكهنت جميعها بفشل جولة أمريكا، وأكدت أن النادي سيقع عليه عقوبات من قبل الشركة الراعية لعدم وجود ميسي مع بعثة الفريق.





لكن مصادر موثوقة فيها داخل البرسا، أكدت لصحيفة موندو ديبورتيفو، أن إصابة "البرغوث" لن تغير الدخل الاقتصادي المتوقع للنادي في هذه الجولة الثانية قبل انطلاق الدوري الإسباني، حيث لن تكون هناك عقوبة مالية لأنها إصابة".





وسافر جميع نجوم برشلونة إلى أمريكا، حيث سيخوض الفريق هناك مباراتين وديتين ضد نابولي.









وسيكون اللقاء الأول في إستاد هارد روك في ميامي، 7 أغسطس (آب)، بسعة 75540 متفرج، واللقاء الثاني أمام الفريق الإيطالي سيكون في آن أربور في إستاد ميشيغان، بسعة 107.601 متفرج، 10 أغسطس (آب)، حيث يمكن أن تدخل المباراتين للنادي الكاتالوني حوالي 5 ملايين يورو.







