سيامة 5 شمامسة بدرجة دياكون لإيبارشية بني سويف

تمت بإيبارشية بني سويف وتوابعها مساء أمس الثلاثاء، سيامة خمسة شمامسة لدرجة الدياكونية للخدمة بمدن وقرى الإيبارشية بيد نيافة الأنبا غبريال أسقف الإيبارشية.





وكان نيافة الأنبا غبريال، قد ترأس القداس الإلهي صباح امس بكنيسة المرقسية ببني سويف وشارك في الصلاة عدد كبير من الآباء كهنة بالإيبارشية، وعقب صلاة الصلح أتم طقس سيامة الشمامسة الجدد في درجة الدياكونية، وهم:

١- ممدوح منير على كنيسة السيدة العذراء مريم - المطرانية

٢- مدحت فؤاد على كنيسة الملاك ميخائيل- الأزهري

٣- جمال راغب على كنيسة العذراء مريم والقديس أبانوب- الواسطى

٤- وجيه نبيه على كنيسة القديس الأنبا كاراس- بياض

٥- عماد صليب على كنيسة الشهيد مار جرجس- ناصر.



