وفد من الأرثوذكسيّة يزور مطران سوهاج للكاثوليك للتهنئة بمناسبة السيامة

زار أمس الثلاثاء، وفد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نيافة الأنبا باسيليوس لتهنئته علي السيامة الأسقفية في جو مليء بالمحبة والمودة.





وترأس وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نيافة الأنبا باخوم، أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، ونيافة الأنبا بسادة، أسقف أخميم، ونيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير الأنبا شنودة، بالإضافة إلى ووفد من الٱباء الكهنة.





وجدير بالذكر أن الأنبا باسليوس قد تمت سيامته الأسقفية علي إيبارشية سوهاج يوم السبت الماضي الموافق ٣ أغسطس.



