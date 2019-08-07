عاجل.."السيسي" يفتتح مجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة (بث مباشر)
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:50 ص
رقية جمال
Advertisements
Advertisements
ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يفتتح مجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة.
حيث من المقرر أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بافتتاح المجمع بمدينة العين السخنة، حيث تم الانتهاء منه فى وقت قياسى، وطبقا لأعلى معدلات الجودة فى العالم.
Advertisements
- عاجل.. "اكستر نيوز": اتصال هاتفي بين "السيسي" وترامب
- عاجل.. "السيسي" يفتتح مؤتمر ومعرض "إيجبس 2018"
- عاجل.. السيسي يوقع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية
- بعد قليل.. السيسي يفتتح مشروعات ضخمة في قطاع الكهرباء
- بعد قليل.. السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة
- عاجل.. السيسي يتفقد مدينة الجلالة بالعين السخنة
- السيسي يتفقد عددا من المشروعات التنموية بهضبة الجلالة
- عاجل.. السيسي يفتتح مشروع الصوب الزراعية بعد قليل
- "السيسي" يؤكد تطلع مصر لتعميق العلاقات مع روسيا
- اليوم.. الرئيس يفتتح مجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة