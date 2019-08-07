عاجل.."السيسي" يفتتح مجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة (بث مباشر)

حيث من المقرر أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بافتتاح المجمع بمدينة العين السخنة، حيث تم الانتهاء منه فى وقت قياسى، وطبقا لأعلى معدلات الجودة فى العالم.



