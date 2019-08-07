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عاجل.."السيسي" يفتتح مجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة (بث مباشر)

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:50 ص
عاجل..السيسي يفتتح مجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة (بث مباشر)
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
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رقية جمال
 
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يفتتح مجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة.

 حيث من المقرر أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بافتتاح المجمع بمدينة العين السخنة، حيث تم الانتهاء منه فى وقت قياسى، وطبقا لأعلى معدلات الجودة فى العالم.

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