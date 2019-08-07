نادي السينما الهندية يستأنف فعالياته غدًا

يستأنف نادي السينما الهندية الشهري، الذي تقيمه سفارة الهند بالقاهرة، والمركز الثقافي الهندي، "مولاناآزاد" بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، فعالياته بعرض فيلم The Bodyguard"، في السادسة مساء يوم غد الخميس بقاعة سينما الهناجر.



الفيلم إنتاج عام2011، بطولة "سلمانخان"، "كاريناكابور"، إخراج "صديق".







