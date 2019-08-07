محافظ بني سويف يحيل رئيس منطقة للتحقيق بسبب إشغالات شارع بورسعيد

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أحال المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، رئيس المنطقة الخامسة بمدينة بني سويف، للتحقيق، لعدم رفع الاشغالات والتعديات بشارع بورسعيد بمنطقة الإبراهيمية، مشددًا على لن يسمح بأي تراخي يتسبب في مخالفة القانون وإعاقة الحركة المرورية وحركة السير ويشوه المنظر الجمالي للميادين والشوارع.



جاء ذلك خلال جولة له التي أمتدت من البوابة الجنوبية للمدينة من ناحية مركز ببا، حيث تفقد أعمال التطوير الجاري تنفيذها، وأبدى ملاحظات على التنفيذ وأمر بسرعة تلافيها قبل استلام المشروع، وطالب بأهمية أن يكون للمسؤولين التنفيذيين رؤية ويعتمد على أسلوب إقتحام المشكلات والعمل على حلها بشكل غير تقليدي.



وطالب محافظ بني سويف بضرورة وضع تصور لاستغلال كافة المساحات المتاحة على طول الطريق لمنع العشوائية والتعديات عليها بالإشغالات، وسرعة تهذيب بعض الأشجار، وتنفيذ لمسات جمالية للأشجار القديمة وعدم تركها بشكل يشوه المكان، ويعرقل جهود التطوير وتحسين مستوى الخدمة.



وتجول المحافظ حتى وصل إلى شارع بورسعيد بطول ترعة الإبراهيمية، لتفقد أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمنطقة، وأمر بتلافي بعض الملاحظات في التنفيذ، موجها برفع بعض الإشغلات بالشارع، وإعادة مراجعة التراخيص لبعض الأكشاك بالشارع، والزام أصحابها بالمساحات المؤجرة فقط دون إشغال الطريق والتضييق على المارة من المواطنين.



وخلال جولة المحافظ استوقفه عدد من المواطنين، حيث استمع منهم لطالبهم وشكواهم، وأمر بسرعة تلبيتها، وذلك في أجواء تفاعلية ايجابية بين محافظ الإقليم والأهالي، أعرب خلالها المواطنون عن شكرهم للمحافظ لحرصه على السماع لمشاكلهم وسعة صدره معهم.



رافق المحافظ خلال جولته، كل من: المهندس ناصر فراج، مدير عام الطرق، وعلى يوسف، رئيس المدينة، والعقيد مدحت قرني، وكيل مرور بني سويف، ورؤساء الأحياء الثلاثة.

