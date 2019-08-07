الصومال والولايات المتحدة توافقان على تكثيف العمليات الأمنية ضد الشباب
اتفقت الصومال والولايات المتحدة على تكثيف العمليات الأمنية لطرد مقاتلي الشباب في الدولة الواقعة في القرن الإفريقي.
كما قرر وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية
ديفيد هيل ، الذي التقى برئيس الوزراء الصومالي حسن علي خير في مقديشو يوم الاثنين
، عزمه أيضًا على إعداد القوات الصومالية لتولي مهمة الاتحاد الأفريقي في الصومال.
وقالت الولايات المتحدة في بيان صدر عقب
الاجتماع مساء الاثنين "اتفقوا على قيمة العمليات الأمنية لتحرير المناطق من حركة
الشباب وإعداد القوات الصومالية لتولي المهمة من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال."
من جانبه ، أطلع خير المسؤول الأمريكي على
التطورات السياسية والأمنية الأخيرة والتقدم الذي أحرزته الصومال نحو الوفاء بشروط
تخفيف الديون التي تسمح للصومال باستئناف الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية.
كثفت واشنطن والقوات الشريكة الدولية الأخرى
عمليات التوغل في الأراضي التي كانت تسيطر عليها حركة الشباب بعد طرد المتمردين من
مقديشو في عام 2011.
منذ عام 2017 ، صعد الجيش الأمريكي غاراته
الجوية على حركة الشباب التي تحاول الإطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة دولياً.
وتسيطر حركة الشباب على أجزاء كبيرة من المناطق الريفية في جنوب ووسط الصومال وتواصل تنفيذ هجمات رفيعة المستوى في مقديشو وأماكن أخرى.
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