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جناح الأهلي مطلوب في البرازيل

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:35 ص
جناح الأهلي مطلوب في البرازيل
جيرالدو
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الفجر الرياضي
 
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تلقى جيرالدو نجم الأهلي عروضًا من أندية برازيلية تمهيداً للرحيل عن القلعة خلال فترة الانتقالات الصيفية.


وتعالت الأصوات المطالبة برحيل جيرالدو عن الأهلي رغم أن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق كان قد ضمه للقائمة الإفريقية للفريق.


كان جيرالدو قد لعب في نادي "كوريتيبا" البرازيلي الذي استمر معه 4 سنوات حتى رحل عنه عام 2014 بسبب خلافات مع المدرب ماركينيوس.

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