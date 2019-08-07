رئيس جامعة حلوان يتابع الكشف الطبي للطلاب الجدد

قام الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بجولة تفقدية لمبنى رقم (٧) بالإدارة الطبية بالحرم الجامعي لمتابعة عملية إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين لجامعة حلوان في العام الجامعي الجديد ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، وذلك للتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب وتقديم كافة التسهيلات لهم.





أوضح الأستاذ الدكتور ماجد نجم، أن جامعة حلوان تسعى لتقديم خدمات مميزة للطلاب وتسهيل كافة الإجراءات، مضيفا أن الهدف من الكشف الطبي هو ضمان سلامة وصحة الطلاب لتوفير سبل الرعاية الطبية لهم في ظل اهتمام قيادات الدولة بصحة الفرد والمواطن.



