انتصار: مسرحية "ريا وسكينة تاني" ستكون بشكل مختلف تماما

أنهت الفنانة انتصار بروفات مسرحية "ريا وسكينة تاني" المقرر عرضها ثاني أيام عيد الأضحى على مسرح تيتارو بالإسكندرية.



وقالت انتصار، في تصريحات لها إنها ستجسد شخصية سكينة الشهيرة في مسرحية "ريا وسكينة تاني"، غير أنها ستقدمها بشكل مختلف تماما.



وأوضحت أن قصة المسرحية سوف تظهر دور ريا وسكينة في مكافحة الاحتلال الإنجليزي لمصر.