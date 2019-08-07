مقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني في اشتباكات على الحدود التركية
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:34 ص
وكالات
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قتل اثنان من الحرس الثوري الإيراني، وأصيب عنصر ثالث، في اشتباك مع جماعة مسلحة في مدينة ماكو المحاذية لتركيا شمال غربي إيران.
وقال حاكم مدينة ماكو، حسن عباسي، حسب وكالة
"مهر" الإيرانية، إن "عنصرين من الحرس الثوري قتلا خلال اشتباك مع جماعة
انفصالية إرهابية في المناطق الحدودية الوعرة".
وشهدت مدينة ماكو، أمس الثلاثاء، توقيع
مذكرة تفاهم ثنائية بين تركيا وإيران تنص على توسيع التعاون الحدودي، وفق ما أفادت
وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأكد الجانبان الإيراني والتركي خلال مراسم
توقيع الاتفاق، ضرورة احترام أسس الجوار، وتعزيز الأمن في المناطق الحدودية المشتركة
بين البلدين.
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