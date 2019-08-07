جامعة حلوان تشارك في مبادرة "هنجملها" بزراعة 500 شجرة مثمرة

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة 2030 تشارك جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة فى مبادرة "هنجملها " التى أطلقت بموجب خطاب مسجل فى رئاسة الجمهوريه برقم 3044 بتاريخ 132017 بتنسيق عام من المهندس محمد قبطان والتي تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة فى المحافظات والقرى الفقيرة والجامعات المصرية والشوارع الرئيسية ونشر الوعي البيئي.





وقد استقبل اليوم رئيس جامعة حلوان المهندس محمد قبطان منسق عام حملة "هنجملها" والدكتور محمود بكرى رئيس مجلس الادارة لجريدة الأسبوع وبحضور الأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة ورئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان ونائبه وذلك لاطلاق مبادرة "هنجملها" من داخل الجامعة لزراعة ٥٠٠ شجرة مثمرة.





وأكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم حرص الجامعة على المشاركة فى كافة المبادرات المجتمعية التي تخدم الوطن والمناطق المحيطة، موضحا أن هذه المبادرة لها دور هام في نشر المساحات الخضراء التي تساهم فى تحسين الحالة النفسية للمواطنين داعيا الشباب إلي المشاركة فى هذه المبادرة والاهتمام بنشر المساحات الخضراء.





وأشار المهندس محمد قبطان أن اطلاق المبادرة اليوم من جامعة حلوان تأتى تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي تبنى الفكرة من خلال تدعيم كل جامعة حكومية بـ500 شجرة مثمرة، مضيفا أن المبادرة انطلقت من مدينة العاشر من رمضان ثم امتدت إلى 12 محافظة، وتم غرس 100 ألف شجرة.



