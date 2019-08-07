وفاة الروائية الأمريكية توني موريسون الحائزة على جائزة نوبل للآداب
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:34 ص
أ ش أ
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توفيت الروائية الأمريكية توني موريسون -الحائزة على جائزة نوبل للآداب- عن عمر ناهز 88 عامًا.
وذكرت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية أن سبب الوفاة لم يتضح على الفور.
موريسون معروفة عالميًا بنصوصها الملحمية ذات النفس التاريخي والسرد المتماسك الذي تمحور أكثرها حول مسائل العرق، والعائلة، والهوية، وغالبًا من وجهة نظر امرأة أمريكية سوداء.
صدرت أول رواياتها في عام 1971 وهي (العين الأشد زرقة)، وفازت عام 1988 بجائزة (بوليتزر للآداب) على روايتها (محبوبة) لتحصل بعدها على أرفع الجوائز الأدبية إطلاقًا - جائزة نوبل للآداب - قبل أن يكرمها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في عام 2012 بميدالية (الحرية) الرئاسية الرفيعة.
وذكرت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية أن سبب الوفاة لم يتضح على الفور.
موريسون معروفة عالميًا بنصوصها الملحمية ذات النفس التاريخي والسرد المتماسك الذي تمحور أكثرها حول مسائل العرق، والعائلة، والهوية، وغالبًا من وجهة نظر امرأة أمريكية سوداء.
صدرت أول رواياتها في عام 1971 وهي (العين الأشد زرقة)، وفازت عام 1988 بجائزة (بوليتزر للآداب) على روايتها (محبوبة) لتحصل بعدها على أرفع الجوائز الأدبية إطلاقًا - جائزة نوبل للآداب - قبل أن يكرمها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في عام 2012 بميدالية (الحرية) الرئاسية الرفيعة.
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