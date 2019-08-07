وفاة الروائية الأمريكية توني موريسون الحائزة على جائزة نوبل للآداب

توفيت الروائية الأمريكية توني موريسون -الحائزة على جائزة نوبل للآداب- عن عمر ناهز 88 عامًا.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية أن سبب الوفاة لم يتضح على الفور.



موريسون معروفة عالميًا بنصوصها الملحمية ذات النفس التاريخي والسرد المتماسك الذي تمحور أكثرها حول مسائل العرق، والعائلة، والهوية، وغالبًا من وجهة نظر امرأة أمريكية سوداء.