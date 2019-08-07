عبد الفتاح سعود يتفقد آخر تطورات مركز الطلاب ذوي الإعاقة

قام الدكتور عبد الفتاح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب صباح اليوم بجولة تفقدية لمركز الطلاب ذوى الاعاقة وذلك للوقوف على آخر المستجدات والتطورات فى أعمال التأسيس للمركز وفقا للائحة الداخلية له.



