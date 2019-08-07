عبد الفتاح سعود يتفقد آخر تطورات مركز الطلاب ذوي الإعاقة
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:33 ص
أية حمروشي
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قام الدكتور عبد الفتاح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب صباح اليوم بجولة تفقدية لمركز الطلاب ذوى الاعاقة وذلك للوقوف على آخر المستجدات والتطورات فى أعمال التأسيس للمركز وفقا للائحة الداخلية له.
ويذكر أن مركز الطلاب ذوى الاعاقة تم إنشاءه فى إطار اتفاقية التعاون المشترك بين الجامعة وهيئة اميداست مؤسسة حلم بهدف دمج الطلاب ذوى الإعاقة داخل المجتمع وتدريب أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة على كيفية التعامل معهم بالاضافة الى الاهتمام بوضع المعايير الدولية بالمناهج وتوضيح طرق تجهيز قاعات المحاضرات الخاصة بذوى الاعاقة بالإضافة إلى الوقوف على آخر المستجدات فى طرف التدريس لهم.
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