ظريف: حظر بيع الصواريخ لإيران لم يمنعها من تصنيعها

قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، إن حظر بيع الصواريخ لإيران لم يمنعها من تصنيعها، وحظر اليورانيوم لم يمنعها من تخصيبه.

وقال ظريف، في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني، "الإرهاب ليس مهاجمة المدنيين وحسب، وإنما تجويع 82 مليون إيراني هو إرهاب أيضا".

وتابع "العقوبات التي فرضوها على إيران دفعتها إلى الاعتماد على نفسها في صناعة ما تحتاج إليه من الأسلحة... منعتم عنا شراء الصواريخ فصنعناها، ومنعتم عنا اليورانيوم المخصب بدرجة 20% فقمنا بتخصيبه... سنقوم بتوفير كل شيء يمنعوه عنا".

وقال ظريف، الاثنين الماضي، إن إيران صامدة ولن تلين بالرغم من زيادة الضغوط والعقوبات الأمريكية والغربية عليها. وجاءت تصريحات ظريف خلال مؤتمر صحفي في طهران.

وأضاف في تصريحات للصحفيين: "كلما زادوا ضغوطهم علينا وفرضوا عقوبات علينا نحن سوف نصمد أكثر ونعتمد على شعبنا ولن يستطيعوا الحد من تطوير الإيراني".

وتابع: "أمننا لم ولن يكون للبيع والشراء ولن نشتريه من الخارج أو الآخرين وهو ينبع من شعبنا فقط".

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وبعدها وقوع هجوم على أربعة ناقلات نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية، قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات، بينما ردت طهران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية عن مضيق هرمز.