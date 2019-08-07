أحمد الفيشاوي ينتهي من تصوير فيلم "يوم مصري" غدًا

يصور الفنان أحمد الفيشاوي، اليوم الأربعاء، المشهد الأخير من فيلمه "يوم مصري"، بعد أن حصل على إجازة عقب وفاة والده الفنان فاروق الفيشاوي، قبل أيام.





وكان من المقرر الانتهاء من تصوير الفيلم، الأسبوع الماضي، غير أن غياب أحمد الفيشاوي دفع المخرج أيمن كرم إلى إرجاء مشاهده لحين الخروج من أحزانه.





ويشارك في تصوير المشاهد الأخيرة درة وحنان مطاوع وخالد سرحان، والفيلم بطولة خالد النبوي ومحمد جمعة وسامي مغاوري، تأليف يحيى فكري.



