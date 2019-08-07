تعرف على المتهم بقتل عجوز وحفيدتها داخل منزلهما بالشرقية
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:23 ص
إسلام علي
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تمكنت الأجهزة الأمنية، بمركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، اليوم، من كشف غموض مقتل ربة منزل وحفيدتها داخل منزل الأولى بمدينة ديرب نجم يوم الجمعة الماضي، وتم القبض على المتهم وتبين أنه صديق نجلها الأكبر، وتم القبض عليه وتم إحالته لنيابة ديرب نجم للتحقيق معه برئاسة جمعة الششتاوي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير مباحث الشرقية، يفيد بلاغا بالعثور على " أمال عبد الحميد إبراهيم عوض" 65 سنة بائعة فاكهة، وحفيدتها" حبيبة أشرف عبد الغني فرج" 3 سنوات، مقتولين داخل منزل الأولى بشارع المرور بندر ديرب نجم، وتبين العثور عليهما مصابين بضربات بالرأس، وانتقل ضباط مباحث ديرب نجم، برئاسة الرائد عبد المنعم علاء، رئيس مباحث ديرب نجم، لجمع المعلومات الأولية لكشف ملابسات الحادث، وتبين وجود إصابات متفرقة بالرأس بالجثتين.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي، قادة العميد محمد الشعراوي، رئيس مباحث المديرية، وضم الرائد عبد المنعم علاء رئيس مباحث ديرب نجم ومعاونيه، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، برئاسة اللواء ماجد الأشقر، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة " إبراهيم ص" 30 سنة صديق نجل المجني عليها، وقام بسرقتها وتخلص من المجني عليها ومن الطفلة خوفا من الإفصاح عنه عندما شاهدته في المنزل، ثم أختبئ في مدينة العاشر من رمضان وتم القبض عليه وإحالته للنيابة للتحقيق معه.
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