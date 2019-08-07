رمضان صبحي يرد على الزمالك
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 08:10 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
نفى رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي التفاوض مع الزمالك للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقال رمضان صبحي في تصريحات تليفزيونية: "علاقتي بالأهلي أبدية.. أحترم الزمالك ولكن لم يكن هناك مفاوضات وعدت للأهلي برغبتي".
وأوضح رمضان صبحي أن علي معلول وعمرو السولية هما الأفضل في الموسم الماضي مشيرًا إلى أنه طوى صفحة استبعاده من كأس الأمم الإفريقية 2019.
Advertisements
المزيد عن: رمضان صبحي الدوري المصري الاهلي اخبار الاهلي
- عاجل.. مارتن لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمباراة صن داونز
- استبعاد سليمان ومحارب و5 لاعبين من قائمة الأهلي أمام صن داونز
- تدريب قوي للغائبين عن رحلة الأهلي لصن داونز بمشاركة صالح جمعة
- الأهلي ينعي سعد سليط
- جوان بينرو حكما لمباراة الزمالك وسموحة
- مدرب الزمالك يخالف الأهلي في أبريل
- الأهلي يفعل عقوبة حسين الشحات رسميا
- سر استبعاد أيمن حفني من قائمة مباراة الزمالك وسموحة
- قائمة الأهلي لمباراة الطلائع.. عودة وليد سليمان واستبعاد 15 لاعبا
- ماذا قال رمضان صبحي عن اللعب للزمالك