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رمضان صبحي يرد على الزمالك

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 08:10 ص
رمضان صبحي يرد على الزمالك
رمضان صبحي
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الفجر الرياضي
 
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نفى رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي التفاوض مع الزمالك للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية.


وقال رمضان صبحي في تصريحات تليفزيونية: "علاقتي بالأهلي أبدية.. أحترم الزمالك ولكن لم يكن هناك مفاوضات وعدت للأهلي برغبتي".


وأوضح رمضان صبحي أن علي معلول وعمرو السولية هما الأفضل في الموسم الماضي مشيرًا إلى أنه طوى صفحة استبعاده من كأس الأمم الإفريقية 2019.


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