صحيفة: قطر تروج أهدافها الأيديولوجية من خلال تمويل الحركات الإرهابية

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية خلال افتتاحية الثلاثاء، إن قطر تروج أهدافها الأيديولوجية من خلال تمويل الحركات الإرهابية والمتطرفة على الصعيد الدولي، وطالبت السلطات البريطانية بفتح تحقيق عاجل في النتائج التي توصلت إليها.

ونشرت صحيفة "التايمز"، الإثنين، تحقيقاً كشفت فيه أن بنكاً بريطانياً مملوكاً لدولة قطر يقدم خدمات مالية لمنظمات بريطانية عديدة مرتبطة بمتطرفين، وأن حسابات بعض عملاء مصرف الريان القطري جُمدت خلال حملة أمنية، مطالبة بوقف هذه الأنشطة.

وقالت الصحيفة إن قطر تستغل النظام المصرفي البريطاني لتقديم خدمات مالية للعديد من المؤسسات التي تروج قضايا الإسلام السياسي والقوى المتطرفة في بريطانيا، من بينها منظمات جُمدت حساباتها من قبل مؤسسات أخرى.

وطالبت الصحيفة وزيرة داخلية بريطانيا المعينة حديثاً، بريتي باتيل، بإجراء تحقيق عاجل في النتائج التي توصلت إليها، ومساءلة السلطات القطرية بشأن هذا النمط من الأنشطة.

وأوضحت الصحيفة أن 70% من أسهم بنك الريان البريطاني مملوكة لمصرف الريان، ثاني أكبر بنك قطري، وأن ذراعاً استثماريةً في صندوق قطر السيادي يمتلك الحصة المتبقية البالغة 30%.

وأضاف التحقيق أن قائمة عملاء البنك تضمنت جماعات ضغط، ومنظمات خيرية، ومساجد، وممولي قنوات تلفزيونية فضائية.

ولفت إلى أن بنك "الريان" يوفر تسهيلات مصرفية لـ15 منظمة مثيرة للجدل تعمل في بريطانيا، 4 منها على الأقل تشمل مسجدا و3 جمعيات خيرية أغلقت حساباتها لدى بنوك تشمل "إتش إس بي سي"، و"باركليز"، و"ناتويست"، و"لويدز تي إس بي".