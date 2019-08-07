اليابان: خطوة التصدير لا تهدف إلى الإضرار بالعلاقات مع سول
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 08:22 ص
ترجمة منار طارق
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أوضح الناطق باسم الحكومة اليابانية إن تقليل تصنيف بلاده للوضع التجاري لكوريا الجنوبية ليس المقصود منه الانتقام من النزاعات حول أحكام المحاكم التي تأمر الشركات اليابانية بدفع تعويضات عن معاملتها للعمال الكوريين خلال الحرب العالمية الثانية.
أصبح قرار مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي بإسقاط كوريا الجنوبية من قائمة الدول الممنوحة وضع التجارة المفضل قرارا رسميًا اليوم الأربعاء، وسيصبح ساريًا في 28 أغسطس.
تضيف الخطوة إلى ضوابط التصدير اليابانية التي فرضت في يوليو على ثلاث مواد أساسية لصناعة أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية، مما أثار غضبًا هناك.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيد سوجا اليوم الأربعاء إن الإجراءات تتعلق بمخاوف الأمن القومي لليابان وليس الإجراءات المضادة لأحكام المحكمة.
استعمرت اليابان شبه الجزيرة الكورية 1910-1945، وتصر على تسوية جميع قضايا التعويضات بموجب اتفاقية عام 1965 لتطبيع العلاقات.
أصبح قرار مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي بإسقاط كوريا الجنوبية من قائمة الدول الممنوحة وضع التجارة المفضل قرارا رسميًا اليوم الأربعاء، وسيصبح ساريًا في 28 أغسطس.
تضيف الخطوة إلى ضوابط التصدير اليابانية التي فرضت في يوليو على ثلاث مواد أساسية لصناعة أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية، مما أثار غضبًا هناك.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيد سوجا اليوم الأربعاء إن الإجراءات تتعلق بمخاوف الأمن القومي لليابان وليس الإجراءات المضادة لأحكام المحكمة.
استعمرت اليابان شبه الجزيرة الكورية 1910-1945، وتصر على تسوية جميع قضايا التعويضات بموجب اتفاقية عام 1965 لتطبيع العلاقات.
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