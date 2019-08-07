صحف اليوم تبرز اجتماع السيسي ومدبولى ونتيجة المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، تفاصيل اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية المعنية بمتابعة أنشطة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى، كما سلطت الضوء على عدد من أخبار الشأن المحلى كان فى مقدمتها نتيجة المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد، وصرف رواتب العاملين بالدولة غدا، وانتهاء تفويج حجاج القرعة من المدينة لمكة اليوم.





فى صفحتها الأولى، وتحت عنوان «توسيع دائرة التعاون ومد جسور التواصل مع شعوب أفريقيا»، ذكرت صحيفة «الأهرام»، أن الرئيس السيسى شدد على أهمية الاستمرار فى العمل على توسيع دائرة التعاون مع الدول الأفريقية ومد جسور التواصل الحضارى مع كل شعوبها، وكذلك تسخير الإمكانات المصرية لمصلحة القارة والانخراط بفاعلية فى صياغة وتطوير آليات العمل الأفريقى المشترك تحقيقا للمصلحة المشتركة لجميع الدول الأفريقية فيما يتعلق بالقضايا المحورية التى تمسها، خاصة الملفات التنموية والخدمية وملفات صون السلم والأمن.





وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى والمجموعة الوزارية المعنية بمتابعة أنشطة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى وهم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والخارجية والتعليم العالى والبحث العلمى والمالية والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والنقل ورئيس المخابرات العامة.





وأضافت «الأهرام»، أن الرئيس وجه، خلال الاجتماع، بتطبيق تصور متكامل ورؤية مستقبلية على المستويين الثنائى أو فى إطار الاتحاد الأفريقى وأجهزته وآلياته بما يضمن الاستمرارية للمبادرات والأنشطة المصرية التى تمت بلورتها خلال رئاسة مصر للاتحاد أخذا فى الاعتبار محاور أجندة التنمية الأفريقية 2063 ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.





ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الاجتماع تناول متابعة مجمل أنشطة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى منذ فبراير الماضى و جاءت هذه الرئاسة تتويجا لجهود مصر على مدى السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية سواء على المستوى الثنائى أو المتعدد الأطراف وتجسيدا لاستعادة الدور المحورى المصرى كإحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية الأم فى ستينيات القرن الماضى وهو التحرك الذى لاقى مردودا إيجابيا واسعا لدى الأشقاء الأفارقة.





كما تناول الاجتماع الخطوات التى تمت لتطبيق خطة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى بما تحمله من أولويات وأهداف لا سيما فى مجال التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمى.





وتم استعراض إنجازات الرئاسة المصرية فى إطار محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا تطوير منظومتى التصنيع والزراعة الأفريقية يما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى للقارة وتقديم المساعدات التنموية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وتوفير برامج التدريب وبناء القدرات ونقل الخبرات المصرية المتاحة فى المجالات المختلفة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى للأشقاء الأفارقة فى مصر إلى جانب الشق الاقتصادى بدعم التجارة الخارجية وتعزيز الوجود الاستثمارى المصرى فى أفريقيا.





من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة «الأهرام»، أن الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية أكد ضرورة تطبيق معايير الرقابة الوقائية فى جميع قطاعات الدولة ومتابعة تنفيذ خطط الجهات التنفيذية لتحقيق تغير ملموس فى حياة المواطنين والتغلب على العقبات التى تواجه التنمية فى مجتمعنا الذى هو فى أمس الحاجة للإعمار والإصلاح وتحسين الجودة المعيشية للمواطن.





وأضافت الصحيفة أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية وجه، خلال كلمته مع أعضاء الهيئة بمناسبة بدء العام الرقابى الجديد من يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، بضرورة أن تشتمل خطة عمل الهيئة على الاستمرار فى بذل الجهود لمكافحة الفساد ومنعه بالسبل التى تؤكد إرساء قيم الأمانة والنزاهة واحترام القانون ونشر الشفافية لتدعيم وتعزيز التنمية التى لن تتحقق إلا باتخاذ التدابير الوقائية للحد من الفساد.





وأشار إلى أنه منذ بداية عام 2019 حتى الآن نجحت الرقابة الإدارية على مدى 7 أشهر فى تحقيق 5,7 مليار جنيه من خلال تحقيق عائد مادى بلغ 2,4 مليار جنيه تقريبا، نتيجة الكشف عن المخالفات، بالإضافة إلى وفر مادى للدولة يقدر بنحو 3,3 مليار جنيه نتيجة اتخاذ بعض الإجراءات منها السيطرة على منظومة الدعم التموينى للسلع وتحديد الأسر المستحقة للدعم والفئات الأولى بالرعاية، وتنفيذ 412 قضية جنائية متنوعة، ما بين الرشوة والاختلاس وتسهيل الاستيلاء على المال العام.





وفى الشأن المحلى أيضا وتحت عنوان «غدا .. صرف رواتب العاملين بالدولة»، ذكرت صحيفة «الأهرام» أن وزارة المالية أكدت أنه سيتم صرف رواتب أغسطس للعاملين بالدولة غدا قبل بدء أجازة عيد الأضحى، تيسيرا عليهم، وأوضحت أنه سيتم تقديم موعد صرف رواتب سبتمبر إلى يوم 15 من الشهر نفسه، نظرا لقرب بداية العام الدراسى الجديد، ورواتب أكتوبر يوم 20 من الشهر نفسه.





وبشأن نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزارة التعليم العالى أعلنت أن الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة 385,5 درجة بنسبة 94,02% والحاسبات 372 درجة بنسبة 90,73%، وفنون جميلة عمارة 372 بنسبة 90,73%، والتمريض 369,5 درجة بنسبة 90,12%، وفنون تطبيقية 382 درجة بنسبة 93,17%.





وأوضحت أن قطاع التمريض احتل قمة العلمى علوم و جاء المعهد الفنى الصحى بالمنصورة 389 درجة، وتمريض عين شمس 388,5، بينما جاءت هندسة حلوان بمجموع 388,5 وهندسة السويس بمجموع 388 درجة فى مقدمة العلمى رياضة، وفى الأدبى احتلت آداب أسيوط بمجموع 328 درجة وتجارة بنى سويف 326,5 مقدمة الكليات.





وتحت عنوان «صرف فوائد شهادات استثمار القناة 4 سبتمبر»، ذكرت صحيفة «الجمهورية» أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة القناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة قال إن الرئيس السيسى أمر بصرف فوائد شهادات استثمار قناة السويس الجديدة فى 4 سبتمبر المقبل.





وأضاف مميش، خلال الاحتفال بالذكرى الرابعة لافتتاح القناة الجديدة، أنه حان رد الفضل للشعب المصرى العظيم ونعيد إليه أمواله مع الأرباح شاكرين لكل من ساهم فى تحقيق هذا الإنجاز الضخم بحفر القناة الثانية وعلى موقفهم البطولى بتمويل القناة بقيمة 64 مليار جنيه ومشروعات التنمية من أجل بناء المستقبل، وأوضح أن القناة نجحت، خلال العام المالى الماضي، فى تحقيق إيرادات بلغت جملتها 104 مليارات و200 مليون جنيه.





ونقلت «الجمهورية» عن مميش قوله، خلال مؤتمر عقده بمركز التدريب البحرى التابع للهيئة أمس، إن مشروعات التطوير والتحديث للمجرى الملاحى للقناة ساهمت فى مضاعفة الإيرادات وحققت القناة العام المالى الأسبق 2017 - 2018 إرادات بلغت 99 مليارات جنيه.





أما صحيفة «الأخبار»، ذكرت أن اللواء عمرو لطفى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية أعلن أن اليوم آخر عمليات تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة، وذلك بالتزامن مع استكمال تجهيز المخيمات بمنى وعرفات تمهيدًا لتصعيد الحجاج إلى عرفات والتى تبدأ بعد غد الجمعة وتشهد تطوير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام للتيسير عليهم من خلال تطوير منظومة النقل إلى المشاعر المقدسة تحت إشراف الدكتور محمد عبدالعاطى رئيس البعثة الرسمية.





وأضاف اللواء عمرو لطفى أنه تم توفير 530 حافلة لنقل الحجيج وسيتم نشر إرشادات عامة فى وسط الخيام المخصصة للمصريين للحيلولة دون فقدان الحاج لطريقه وسط الزحام والتكدس، ووضع كشوف بأسماء الحجاج فى فنادقهم وفى حافلاتهم، فضلا عن التنسيق مع الجانب السعودى على تأجير سيارات لمساعدة الحالات الإنسانية المرضية على أداء مناسكهم وأنه تم تكثيف الندوات الدينية من قبل الوعاظ الدينيين لتوعية الحجاج بكيفية أداء المناسك.





وذكرت صحيفة «الأخبار»، تحت عنوان «رئيس الوزراء يتابع مشروعات مدن الجيل الرابع»، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أكد ضرورة الإسراع فى معدلات تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة، وفق البرامج الزمنية المقررة، مشيرا إلى الاهتمام الذى توليه الدولة لخطة التوسع فى بناء المجتمعات العمرانية الجديدة، واستكمال كافة المرافق والخدمات بها، لاستيعاب الزيادة السكانية، وإتاحة فرص العمل والاستثمار.





وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها فى المدن الجديدة، بحضور وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المُهندس خالد صديق مدير مشروع صندوق تطوير العشوائيات، والدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.





وأشارت «الأخبار» إلى أن وزير الإسكان عرض تقريرًا مفصلًا حول المشروعات التى يتم تنفيذها بمدن الجيل الرابع، وهى المنصورة الجديدة، أسوان الجديدة، ملوى الجديدة والفشن الجديدة، ورشيد الجديدة.



