شبيه براد بيت.. تطارده النساء في كل مكان!
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 08:31 ص
وكالات
Advertisements
Advertisements
يواجه رجل بريطاني أزمة بسبب الشبه الكبير بينه وبين الممثل الشهير براد بيت، حيث يتسبب هذا التشابه في لفت أنظار النساء في الأماكن العامة.
قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن الرجل يدعى ناثان ميدس، يعيش في أوكسفورد، عمره 33 عاما، مشيرة إلى أن الشبه الغريب بينه وبين الممثل الأمريكي براد بيت جعله محط الأنظار أينما ذهب.
ولفتت الصحيفة إلى قول الرجل، إن اهتمام النساء به في الأماكن العامة، تسبب في قطع العلاقة بينه وبين أم أطفاله.
وقالت الصحيفة "من يرى صورة ميدس لن يستطيع التمييز في البداية بينه وبين الممثل براد بيت".
وأوضح الرجل أن الكثير من الأشخاص، الذين لا يعرفهم يوقفونه في الأماكن العامة لالتقاط الصور معه وأخذ توقيعات تذكارية منه، مشيرا إلى اعتقادهم بأنه نجم هوليوود براد بيت.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- براد بيت يعيش قصة حب جديدة بعد انفصاله عن أنجلينا جولي (صور)
- رسميًا.. تويوتا تكشف عن سيارتها "برادو" 2018 بتحديثات جديدة
- براد بيت يلملم أحزان انفصاله عن إنجلينا جولي
- الشرطة الكويتية تطارد "ملتحيًا" يستهدف بالنساء بأفعال خادشة في رمضان (صورة)
- شائعة جديدة تطارد جوينيث بالترو قبل حفل زفافها
- جينيفر أنيستون تحسم قرار عودتها لـ براد بيت