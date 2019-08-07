أحد أقارب قتيلة "الغيرة" بالشرقية يكشف تفاصيل تنفيذ الجريمة
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 08:07 ص
نعيم يوسف
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قال محمد مصطفى، أحد أقارب قتيلة الشرقية التي لقيت مصرعها بسبب "الغيرة"، إن سلفتها وشقيق سلفتها اشتركا في قتلها.
وأضاف "مصطفى"، في تصريحات مع برنامج "حديث الشارع"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن شقيق المتهمة هو أول من بدأ بضربها بسكين، ثم توالت الضربات عليها من المتهمة.
ولفت إلى أن الجريمة وقعت في منزل المجني عليها، وذهبوا إليها خصيصا لكي يقتلونها، أمام طفالها، موضحا أن المتهمة في وقت سابق ذهبت إليها وضربتها بالحذاء وهددتها إما بالقتل أو الطرد من المنزل.
وأضاف "مصطفى"، في تصريحات مع برنامج "حديث الشارع"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن شقيق المتهمة هو أول من بدأ بضربها بسكين، ثم توالت الضربات عليها من المتهمة.
ولفت إلى أن الجريمة وقعت في منزل المجني عليها، وذهبوا إليها خصيصا لكي يقتلونها، أمام طفالها، موضحا أن المتهمة في وقت سابق ذهبت إليها وضربتها بالحذاء وهددتها إما بالقتل أو الطرد من المنزل.
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