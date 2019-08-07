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اليوم.. الرئيس يفتتح مجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 08:06 ص
اليوم.. الرئيس يفتتح مجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
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يفتتح، الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، والذى يعد من أكبر المشروعات القومية فى مجال الأسمدة الفوسفاتية فى الشرق الأوسط.

 حيث من المقرر أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بافتتاح المجمع بمدينة العين السخنة، حيث تم الانتهاء منه فى وقت قياسى، وطبقا لأعلى معدلات الجودة فى العالم.

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المزيد عن: مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة مجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة الرئيس عبد الفتاح السيسى
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