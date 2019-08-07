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الهلال الأحمر الإماراتي يشكل لجنة لتقييم أضرار سيول المخا

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 08:01 ص
الهلال الأحمر الإماراتي يشكل لجنة لتقييم أضرار سيول المخا
الهلال الأحمر الإماراتي
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وكالات
 
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شكلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لجنة لتقيين الأضرار التي خلفتها السيول التي إجتاحت مدينة المخا غرب محافظة تعز، جراء أمطار غزيرة إستمرت ساعات .

 

ذكر ذلك، مدير المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الساحل الغربي، أصيل السقلدي، في منشور على حسابه في الفيسبوك .

 

وقال السقلدي، أن منازل المواطنين تضررت من السيول فيما غرقت منازل أخرى .

 

وأضاف أنه تم أخراج الأسر من نساء وأطفال بقوارب الصيد من حي السويس الشعبي بمدينة المخا .. لافتاً إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي قام بتشكيل لجنة لتقييم الأضرار وأمر بالتدخل العاجل لمساعدة المواطنين المتضررين من كارثة السيول .

 

وكانت مصادر محلية، قالت إن فرق الإنقاذ تمكنت من إجلاء 120 أسرة حاصرتها السيول في حي السويس بالمخاء .

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