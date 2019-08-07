موعد مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج اليوم الأربعاء 7 / 8 / 2019 عبر beIN SPORTS

يلتقي ريال مدريد الإسبانى وريد بول سالزبورج النمساوى اليوم، الأربعاء، ضمن المباريات الودية إستعداداً للموسم الجديد والذى سينطلق الشهر الجارى.





وستقام المباراة فى تمام السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة وستنقل المباراة عبر قنوات be IN Sports وقناة ريال مدريد .





ويذكر أن فريق ريال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان يسعى للفوز خلال اللقاء بعد النتائج السلبية التى قدمها الفريق خلال المباريات الودية السابقة من أجل إطمئنانجماهير فريقه قبل بداية الدورى الإسبانى.