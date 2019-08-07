مميش: وجود قناة السويس الجديدة ساهم في مرور 81 سفينة في اليوم



وأضاف "مميش"، في تصريحات نقلها برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن هذا يساعد على نمو حركة التجارة العالمية ونمو إيرادات قناة السويس.





وتابع أن القناة تم حفرها في وقت قياسي، وهذه رسالة تقول إن المصريين قادرين، وعمل لحمة بين الشعب المصري، وهذا الالتفاف في حد ذاته هو نجاح للمشروع، وأصبحت القناة هي القناة الأم للقنوات الأخرى، موضحا أن العمل يجري عى قدم وساق في المنطقة الاقتصادية باستثمارات قدرها 25 مليار دولار، سوف ترتفع إلى 30 مليار دولار الفترة المقبلة، وتصل في 2030 إلى 50 مليار دولار وتوفر مليون فرصة عمل.





قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن وجود القناة الجديدة أضاف سلاسة للمرور في القناة أدت إلى مرور 81 سفينة في اليوم بينها سفن عملاقة.