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طقس اليوم.. شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 36

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 07:47 ص
طقس اليوم.. شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 36
أرشيفية
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يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا. 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: 

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

شبين الكوم 25 36

طنطا 25 35

دمنهور 25 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 25 31

مطروح 24 31

السلوم 23 31

سيوة 24 38

بورسعيد 26 32

دمياط 25 32

الزقازيق 26 35

الإسماعيلية 23 36

السويس 26 36

العريش 24 32

رفح 23 32

رأس سدر 26 37

نخل 19 37

نويبع 29 37

طابا 28 35

كاترين 19 32

الطور 28 37

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 30 38

مرسى علم 29 36

الفيوم 26 36

بنى سويف 26 36

المنيا 24 36

أسيوط 25 37

سوهاج 27 38

قنا 28 40

الأقصر 27 41

أسوان 30 42

أبو سمبل 31 42

الوادى الجديد 24 41

شلاتين 28 37

أبو رماد 27 35

حلايب 30 35

رأس حدربة 29 33

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