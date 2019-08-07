"الأورمان": ذبح 5774 رأس ماشية في عيد الأضحى
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 07:45 ص
نعيم يوسف
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قال إيهاب حسن فؤاد، مدير العلاقات العامة بجمعية الأورمان، إنهم تبرعوا بـ10 ملايين جنيه للمساهمة في إعادة ترميم معهد الأورام، بعد الحادث الإرهابي الذي تسبب في دمار بعض الأجزاء منه.
وأضاف "فؤاد"، في لقاء مع برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه تامر أمين، أن مستشفى الأورمان لعلاج السرطان في الأقصر مستعدة لاستقبال أي حالات ترغب في الانتقال لتلقي العلاج.
وعن الاستعداد لعيد الأضحى، قال إنهم سوف يذبحون 5774 رأس ماشية، بحوالي مليون و500 ألف كيلو لحوم.
وأضاف "فؤاد"، في لقاء مع برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه تامر أمين، أن مستشفى الأورمان لعلاج السرطان في الأقصر مستعدة لاستقبال أي حالات ترغب في الانتقال لتلقي العلاج.
وعن الاستعداد لعيد الأضحى، قال إنهم سوف يذبحون 5774 رأس ماشية، بحوالي مليون و500 ألف كيلو لحوم.
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