استشاري طاقة حيوية يكشف نصيحة هامة للنجاح في الحياة



وأضاف "عمارة"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، أن الله وضع داخل كل إنسان كل الإجابات على الأسئلة التي يطرحها عقلك لكي يرى اليسر، واليسر موجود ولكن مستحيل تراه إلا بعد أن تهدئ عقلك وتسترخي.



وشدد على أن أول خطوة للنجاح هو الاسترخاء والهدوء رغم كل ما يتعرضون له، لافتا إلى أن الشخص الهادئ يستطيع أن يُخرج أفكار مناسبة لوظعه وظروفه هو، ثم ينتبه للأفكار السلبية المعرقلة وينسفها.





قال الدكتور أحمد عمارة، استشاري الصحة النفسية بالطاقة الحيوية، إن الشخص قبل الزواج يجب عليه أن يكون محايدا تجاه كل الصفات والأمور السلبية في حياته، وإلا فإن الزواج لن يفيده بشيء، بل على العكس سوف يزيد من مشاكله.