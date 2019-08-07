رويدا عطية: أشكر الله على منحي نعمة الأمومة

كشفت الفنانة السورية رويدا عطية، أن من بين أغانيها التي حققت انتشاراً واسعاً في الخليج، أغنية "شو سهل الحكي" و "ضرب العصا" و"خاين" وغيرها.

وأكدت خلال تصريحات صحفية أنها رحلتها الفنية حرصت على التنويع في ألوانها الغنائية ما بين الطربي والشعبي ولو أن اللون الكلاسيكي كان الأكثر طلباً ورغبةً من الجمهور، وقالت "ها هي أغنية "كيفك يا حب" الكلاسيكية تلقى رواجاً واسعاً بين الناس".

وتطرقت رويدا عطية إلى موضوع الأمومة فقالت إنها اكتشفت في شخصيتها جانباً لم تكن تعرفه، فوجدت نفسها أمّاً جيدة من حيث الاهتمام والعطاء، وشكرت الله على منحها نعمة الأمومة، متمنيةً أن يمدها بالقوة كي تربي ابنها زين أفضل تربية وتجعل منه مثالاً يفتخر به.







