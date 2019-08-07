هشام مسعد: هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية للنهوض بمحصول القطن
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 07:12 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، إن زراعة القطن رغم أنها كانت مؤثرة في حياة كل المصريين إلا أنها عانت خلال الـ20 سنة الماضية.
وأضاف مسعد، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، وريهام الديب، أن الدولة كانت ملتزمة بتسويق القطن فتراجعت عن ذلك، ما أدى إلى تراجع المساحات المزروعة به، ووصلت عام 2015 إلى 130 ألف فدان وهي أقل مساحة تمت زراعتها بالقطن منذ عصر محمد علي.
وشدد على أن هناك منظومة جديدة للقطن سيتم العمل بها من الشهر الجاري، مؤكدا على أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية للنهوض بمحصول القطن.
وأضاف مسعد، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، وريهام الديب، أن الدولة كانت ملتزمة بتسويق القطن فتراجعت عن ذلك، ما أدى إلى تراجع المساحات المزروعة به، ووصلت عام 2015 إلى 130 ألف فدان وهي أقل مساحة تمت زراعتها بالقطن منذ عصر محمد علي.
وشدد على أن هناك منظومة جديدة للقطن سيتم العمل بها من الشهر الجاري، مؤكدا على أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية للنهوض بمحصول القطن.
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