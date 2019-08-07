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تعرف على موعد حفل رابح صقر المرتقب بالقاهرة

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 06:59 ص
تعرف على موعد حفل رابح صقر المرتقب بالقاهرة
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يحيي المطرب  السعودي رابح صقر، حفلًا غنائيًا ضمن حفلات الصيف المقامة بالقاهرة.

ويقام الحفل يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل.

ومن المرتقب أن يقدم خلال الحفل عددًا من أغانيه القديمة والحديثة والتي تلاقي تفاعلًا من الجمهور.


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