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ننشر أبرز وديات الأربعاء لأندية القسم الثاني

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 06:48 ص
ننشر أبرز وديات الأربعاء لأندية القسم الثاني
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مصطفي الجندي
 
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يقام اليوم الأربعاء عدد من المباريات الودية، لأندية دوري القسم الثاني، استعداداً للموسم الجديد من المسابقة.

ويخوض جميع الأندية تجارب ودية للحكم على مستوى الصفقات الجديدة، قبل الإستقرار على القوام النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي كلاً من :

  • سوهاج مع بترول أسيوط
  • أبو قير مع مياة البحيرة
  • الرجاء مع المقاصة
  • شبان قنا مع الألومنيوم
  • البنك الأهلي مع بتروجت
  • السكة الحديد مع الداخلية
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