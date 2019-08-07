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رويدا عطية: تعلمت اللهجة الخليجية من صديقتي السعودية

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 06:43 ص
رويدا عطية: تعلمت اللهجة الخليجية من صديقتي السعودية
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كشفت الفنانة السورية رويدا عطية، أنها تتقن اللهجة الخليجية، والسبب أن صديقتها الأقرب إليها هي من الجنسية السعودية، وقد علّمتها إتقان هذه اللهجة بشكل جيد جداً.

وقالت في تصريحات صحفية، إنها تجهز لميني ألبوم خليجي، وقد تم اختيار عدد من الأغاني، وتستعد للدخول إلى الاستديو للبدء بالتسجيل.

وأضافت "اللهجات تختلف بين دول الخليج نفسهاـ ففي كل بلد طريقة لفظ معينة، وفي حال غنت مثلاً بلهجة الإمارات ستستعين بالكاتب والملحن الإماراتي من أجل إتقان اللهجة واعتماد الأسلوب السائد هناك لناحية الإيقاع".

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