مفاجأة.. أزمة بين برشلونة وأتلتيكو بسبب جريزمان

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة مدوية بخصوص صفقة إنتقال الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد السابق إلي نادي برشلونة الأسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وكان نادي برشلونة قد تعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان، بعد أن دفع 120 مليون يورو قيمة ا لشرط الجزائي التي كانت في عقده مع "الروخيبلانكوس".





وذكرت صحيفة "إلموندو" الإسبانية أن إدارة أتلتيكو مدريد حصلت على نسخة من رسالة إلكترونية وصلت إلى جريزمان من محاميه في مارس الماضي، تتضمن تفاصيل عن العقد الذي سيربط اللاعب بالنادي الكتالوني، وقيمة العمولات الجانبية للوسطاء المتدخلين في الصفقة.





وأكدت الصحيفة أن هذه الرسالة ستكون ورقة ضغط بيد رئيس أتلتيكو مدريد، ميجيل آنخيل، الذي يسعى للحصول على 200 مليون يورو من صفقة جريزمان.





وكان عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد يتضمن بنداً ينص على تقليص الشرط الجزائي من 200 إلى 120 مليون يورو في الأول من يوليو 2019، ولكن إدارة الأتليتي تري أن برشلونة اتفق مع اللاعب قبل بداية يوليو، مما يجعل النادي الكتالوني مطالب بدفع 200 مليون يورو للفريق المدريدي.