نجمة شهيرة تكشف حقيقة نجاتها من حادث إطلاق نار

نفت عارضة الازياء و الممثلة الاميركية من أصول مغربية Sofia Symonds الاخبار التي نشرت عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وـشارت الى اصابتها في حادثة أطلاق النار التي حصلت في ولاية تكساس وراح ضحيتها أكثر من 20 شخصا.





وأوضحت ان الخبر غير صحيح على الاطلاق و ان الجهات التي روجت لهذه المعلومات مازالت مجهولة ولا تدري ماهي خلفية مثل هكذا فبركات لا اساس لها .





Sofia أكدت أنها وقبل حادثة تكساس بنحو يومين سافرت الى أوروبا برحلة سياحية ولم تكن موجودة في الولايات المتحدة الاميركية.

وقالت: أساسًا أنا أعيش في نيويورك حاليا اقوم بجولة سياحية في اكثر من دولة أوروبية وقد علمت ان احدهم زج أسمي على انني من بين المصابين في الحادث الذي حصل في تكساس وللوهلة الاولى شعرت بالصدمة وقررت التوضيح كي لا تختلط الامور على الناس.





