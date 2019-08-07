ريال مدريد يقترب من صفقة الموسم
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 06:03 ص
علاء خليف
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ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن نادي ريال مدريد حسم صفقة لاعب خط وسط فريق أياكس أمستردام، دوني فان دي بيك، بشكل رسمي، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت صحيفة " abc" الاسبانية أن ريال مدريد حسم التعاقد مع فان دي بيك مقابل 55 مليون يورو + 10 مليون يورو متغيّرات، على أن يوقع اللاعب على عقد حتى 2025.
وأشارت الصحيفة أن كل شيء حُسم ولم يتبقى سوى الإعلان الرسمي، ولكن أياكس يريد أن يسافر اللاعب إلى اليونان ليُشارك في التصفيات المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا.
وخاض فان دي بيك مع اياكس 140 مباراة بكل المسابقات وسجل 32 هدفاً وصنع 24
وأكدت صحيفة " abc" الاسبانية أن ريال مدريد حسم التعاقد مع فان دي بيك مقابل 55 مليون يورو + 10 مليون يورو متغيّرات، على أن يوقع اللاعب على عقد حتى 2025.
وأشارت الصحيفة أن كل شيء حُسم ولم يتبقى سوى الإعلان الرسمي، ولكن أياكس يريد أن يسافر اللاعب إلى اليونان ليُشارك في التصفيات المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا.
وخاض فان دي بيك مع اياكس 140 مباراة بكل المسابقات وسجل 32 هدفاً وصنع 24
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