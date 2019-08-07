ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ريال مدريد يقترب من صفقة الموسم

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 06:03 ص
ريال مدريد يقترب من صفقة الموسم
Advertisements
طباعة
علاء خليف
 
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن نادي ريال مدريد حسم صفقة لاعب خط وسط فريق أياكس أمستردام، دوني فان دي بيك، بشكل رسمي، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.


وأكدت صحيفة " abc" الاسبانية أن ريال مدريد حسم التعاقد مع فان دي بيك مقابل 55 مليون يورو + 10 مليون يورو متغيّرات، على أن يوقع اللاعب على عقد حتى 2025.


وأشارت الصحيفة أن كل شيء حُسم ولم يتبقى سوى الإعلان الرسمي، ولكن أياكس يريد أن يسافر اللاعب إلى اليونان ليُشارك في التصفيات المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا.


وخاض فان دي بيك مع اياكس 140 مباراة بكل المسابقات وسجل 32 هدفاً وصنع 24
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الدحيل - قطر
1
x
18:00
1
السد - قطر
الأهلي - السعودية
2
x
20:00
4
الهلال - السعودية