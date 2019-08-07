نجم برشلونة يصدم الجماهير الكتالونية بشأن ضم نيمار

أكد جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، على صعوبة عملية انتقال نيمار جونيور إلى كامب نو هذا الصيف.

وقال بيكيه، خلال تصريحات صحفية أمس الثلاثاء: "نيمار لاعب رائع، لكن عملية التعاقد معه معقدة، يجب أن يكون هو من الذي يُبادر".

وكان باريس سان جيرمان قد عرض على ريال مدريد إعارة نيمار إلا أن النادي الملكي قد لا يوافق على هذا العرض خاصةً أن الأولوية هي ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد.





وترفض إدارة باريس سان جيرمان التعامل مع برشلونة لذلك قد لا يتفق الطرفين بخصوص نيمار ويمكن أن يستمر في صفوف النادي الباريسي رغم رغبته في الرحيل.