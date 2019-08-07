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نجم توتنهام يقترب من مانشستر يونايتد

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 04:24 ص
نجم توتنهام يقترب من مانشستر يونايتد
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ريهام عبد المحسن
 
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كشفت تقارير صحفية بريطانية عن اقتراب مانشستر يونايتد الإنجليزي من ضم الدنماركي كريستان إريكسين نجم توتنهام في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن إريكسن على رأس قائمة تعاقدات المان يونايتد قبل غلق سوق الانتقالات الحالية الخميس المقبل.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إريكسن البالغ من العمر 27 عامًا كان يأمل في الإنضمام إلى ريال مدريد إلا أن الملكي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد والهولندي فان دي بيك نجم آياكس الهولندي.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن إيركسين سيضيف الكثير لمانشستر يونايتد في حال انضمامه مؤكدة أنه قد يكون المفتاح لاستعادة قوة الفريق في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن عقد إريكسن مع السبيرز ينتهي الموسم المقبل ومع رفضه لتجديد عقده مع النادي قد يضطر توتنهام إلى بيعه الصيف المقبل بدون مقابل.

يذكر أن إريكسن ارتبط اسمه بالرحيل إلى العديد من الأندية الأوروبية على رأسها يوفنتوس وأتليتكو مدريد وريال مدريد.
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