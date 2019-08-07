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صدمة في برشلونة قبل مواجهة بيلباو في إفتتاح الليجا

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 03:50 ص
صدمة في برشلونة قبل مواجهة بيلباو في إفتتاح الليجا
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علاء خليف
 
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بات الارجنتيني "ميسي" نجم برشلونة الاسباني مهدداً بالغياب عن مباراة فريقه أمام أتلتيك بيلباو، المقرر اقامتها خلال السابع عشر من شهر أغسطس الجاري، ضمن فعاليات الجولة الأولى بمسابقة الدوري الإسباني.


وتعرض ميسي للإصابة في الساق اليمنى خلال التدريبات الصباحية للفريق الكتالوني أمس الاثنين، وبالتالي سيظل في إسبانيا، للتعافي من الإصابة وتلقي العلاج، عوض السفر مع بعثة الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية.


وذكرت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، فإن ميسي قد يغيب عن المباراة الأولى بالدوري الإسباني، والتي ستقام في ملعب سان ماميس بين برشلونة وأتلتيك بيلباو، لأن إصابته تحتاج لعدة أسابيع من أجل التعافي بصفة تامة.
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