صدمة في برشلونة قبل مواجهة بيلباو في إفتتاح الليجا

بات الارجنتيني "ميسي" نجم برشلونة الاسباني مهدداً بالغياب عن مباراة فريقه أمام أتلتيك بيلباو، المقرر اقامتها خلال السابع عشر من شهر أغسطس الجاري، ضمن فعاليات الجولة الأولى بمسابقة الدوري الإسباني.





وتعرض ميسي للإصابة في الساق اليمنى خلال التدريبات الص باحية للفريق الكتالوني أمس الاثنين، وبالتالي سيظل في إسبانيا، للتعافي من الإصابة وتلقي العلاج، عوض السفر مع بعثة الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية.