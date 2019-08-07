خبير أمن معلومات: الكثير من الناس أصبحوا يستمدون قيمتهم من عدد "اللايكات"



وشدد "مختار"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، وريهام الديب، على أنه يجب تخصيص مسئول لـ"السوشيال ميديا"، في كل مدرسة إلى جوار الاخصائي الاجتماعي، لكي يتم محو الأمية الإلكترونية لدى الشعب.



وأكد خبير أمن معلومات، أن هناك من يسعى لكثرة "اللايكات" للحصول على المكسب المادي، لافتا إلى أنه فى عصر السوشيال ميديا الكثير أصبح يستمد قيمته من عدد "اللايكات".

قال الدكتور جمال مختار، خبير أمن معلومات، إن الوسائل التكنولوجية الغربية مثل موقع الـ"يوتيوب" عندما تصل إلى مصر تتحول إلى تفاهة منقطعة النظير.