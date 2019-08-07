يونيفرسيداد دي التشيلي يكشف حقيقة التفاوض مع مدرب الأهلي

نفى مسؤولو نادي يونيفرسيداد دي التشيلي، ماتردد حول الدخول في مفاوضات مع الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لتدريب الفريق بالمرحلة المقبلة.





وأكد سيرجيو فارجاس المدير الرياضي لنادي يونيفرسيداد دي تشيلي، خلال تصريحات إذاعية عبر راديو "لا كلاف التشيلي" اليوم الأربعاء، أن ناديه لم يتفاوض مع مدرب الأهلي في الوقت الحالي.



