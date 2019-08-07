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بوجبا يستهدف التعاقد مع يوفنتوس من أجل الملكي

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 03:00 ص
بوجبا يستهدف التعاقد مع يوفنتوس من أجل الملكي
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أحمد عصام
 
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يستهدف اللاعب الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، التعاقد مع فريق يوفنتوس الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الحالي وقبل إنتهاءه.


ووفقا للتقاربر الإسبانية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو، إن بوجبا يعمل على الانتقال إلى يوفنتوس هذا الصيف، من أجل تسهيل إنتقاله إلى ريال مدريد في الشتاء القادم.


ويسعى مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا مع مسئولي مانشستر يونايتد في الموافقة على رحيل اللاعب، وعدم بقاءه مع الفريق خلال السنة المقبلة.
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