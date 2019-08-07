آرسنال يقترب من خطف نجم برشلونة

أفادت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن إقتراب نادى أرسنال من التعاقد مع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب وسط برشلونة الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نادى أرسنال يسعى للتعاقد مع اللاعب البرازيلي على سبيل الإ عارة لمدة عام فى ظل تدعيم الجانرز خلال الفترة الحالية.