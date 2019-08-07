آرسنال يقترب من خطف نجم برشلونة
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 02:56 ص
محمد جمال
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أفادت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن إقتراب نادى أرسنال من التعاقد مع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب وسط برشلونة الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نادى أرسنال يسعى للتعاقد مع اللاعب البرازيلي على سبيل الإعارة لمدة عام فى ظل تدعيم الجانرز خلال الفترة الحالية.
وأشارت الصحيفة أن رغم نفي أوناى إينرى مدرب الفريق التفاوض مع اللاعب إلا وإن اللاعب بات قريباً من العودة للبريميرليج.
وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نادى أرسنال يسعى للتعاقد مع اللاعب البرازيلي على سبيل الإعارة لمدة عام فى ظل تدعيم الجانرز خلال الفترة الحالية.
وأشارت الصحيفة أن رغم نفي أوناى إينرى مدرب الفريق التفاوض مع اللاعب إلا وإن اللاعب بات قريباً من العودة للبريميرليج.
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