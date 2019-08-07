عرض خيالي من ريال مدريد للتعاقد مع بوجبا
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 02:54 ص
أحمد عصام
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يرغب فريق ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع بول بوجبا لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.
وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إن ريال مدريد سوف يتقدم بعرض 3 لاعبين على مانشستر يونايتد، من أجل ضم بوجبا في الساعات المقبلة.
وكشفت الصحيفة الإسبانية أسماء ثنائي من اللاعبين وهم جاريث بيل وخاميس رودريجيز، ورفضت الإفصاح عن أسماء اللاعب الثالث.
يذكر أن فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليا سوف تنتهي في انجلترا يوم 8 اغسطس القادم.
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