رونالدو يطالب يوفنتوس بالتعاقد مع هذا اللاعب
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 02:50 ص
محمد جمال
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أفادت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن إختيار النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى لمهاجم يوفنتوس فى الموسم الجديد.
وذكرت صحيفة "الميرور" البريطانية أن رونالدو أعطى الضوء الأخضر للتعاقد مع مهاجم أنتر ميلان الإيطالى ماورو إيماردى لقيادة هجوم يوفنتوس فى الموسم الجديد وللتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
ويذكر أن إدارة يوفنتوس تفضل التعاقد مع المهاجم البلجيكى روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت صحيفة "الميرور" البريطانية أن رونالدو أعطى الضوء الأخضر للتعاقد مع مهاجم أنتر ميلان الإيطالى ماورو إيماردى لقيادة هجوم يوفنتوس فى الموسم الجديد وللتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
ويذكر أن إدارة يوفنتوس تفضل التعاقد مع المهاجم البلجيكى روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
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